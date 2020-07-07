Вкусный завтрак или перекус, который принесет пользу организму и поможет снизить вес – это смузи. Дни.ру публикуют подборку авторских рецептов от эксперта по правильному питанию, блогера, автора ЗОЖ проектов Голодный марафон Евгении Гладкиной. Для приготовления вам понадобится всего несколько минут.

Вкусный завтрак или перекус, который принесет пользуорганизму и поможет снизить вес – это смузи. "Дни.ру" публикуют подборку авторских рецептов от эксперта по правильному питанию, блогера, автора ЗОЖ проектов"Голодный марафон" Евгении Гладкиной. Для приготовлениявам понадобится всего несколько минут.Уникальная посвоей полезности добавка "тмин + лен"Однажды, услышав, как Пророк сказал: "Поистине, этот черный тмин является средством противлюбой болезни, кроме "самма", я спросила: "А что такое “самм”?" – на что Пророк сказал: "Смерть". (Сахих Аль-Бухари. Книгамедицины. Гл. 4. 1873).Сделайте заранее заготовку для смузи. Дляэтого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотомвиде в блендер.Для усиления эффекта залейте на ночьсемена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь,не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудкапродукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказываетравномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечноготракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспалениеи обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легкимслабительным эффектом.Для приготовления смузи просто взбейте вблендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.Рецепт смузи "Смородинасо сливками"4 финика (можно заменить 1 чайную ложкустевии)2 столовые ложки смородины (одного сорта,или красную и черную в равных пропорциях)100 мл питьевой воды1 чайная ложка перетертого черноготмина1 чайная ложка перетертого льна1 столовая ложка кокосовых сливокВместо смородины можно использоватьсезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие всостав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияютна пищеварительную систему.Рецепт смузи "Миндальныйшоколад"100 мл миндального молока10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)Корица на кончике ножа1 чайная ложка перетертого черноготмина1 чайная ложка перетертого льна1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальноемолоко обычно уже сладкое)Какао-бобы содержат множествомикроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни иявляется природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшаявероятность рака.Рецепт смузи "Суперэнергия"0,5 предварительно замороженного банана (этоважно для правильной консистенции)100 мл питьевой воды1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семянконопли1 чайная ложка перетертого черноготмина1 чайная ложка перетертого льнаУрбеч из конопли показан людям с низкимгемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека(калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладаетспособностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самымснижая риск развития онкологии.Рецепт смузи "Кофейныйбум"Эспрессо (1 порция)1 чайная ложка кокосового масла100 мл питьевой водыСпеции (все на кончике ножа): кайенскийперец, красный перец, куркума1 чайная ложка перетертого черноготмина1 чайная ложка перетертого льна1 чайная ложка стевии (если хочется напитокпослаще)Рецепт 5 "ВитаминС"3 столовые ложки жимолости (замороженнойили свежей)100 мл питьевой воды1 чайная ложка перетертого черноготмина1 чайная ложка перетертого льна1 чайная ложка стевииЖимолость оказывает мощный антиоксидантныйэффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку вжимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживаетиммунитет и является отличным противовирусным средством.Рецепт смузи "Матча"1 столовая ложка матчи75 мл кокосовых сливок75 мл питьевой воды1/2 чайной ложки перетертого черноготмина1/2 чайной ложки перетертогольна1 чайная ложка стевииПольза матчи: витамин С, минералы(кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы.Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируютсодержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладаютспособностью “тормозить” старение.Все рецепты являются уникальнойразработкой эксперта по правильному питанию ЕвгенииГладкиной. Готовьте их вовремя диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.