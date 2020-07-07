Мария Кожевникова удивила поклонников внешним видом. Она занялась изменениями во внешности.

Мария Кожевникова удивила поклонников внешним видом. Она занялась изменениями во внешности.Актриса поделилась свежим видео в своем инстаграм-аккаунте. На нем видно, что она покрасилась в блондинку. При этом Мария Кожевникова призналась, что думала коротко подстричься, отправляясь в салон красоты.Подписчики заметили, что звезда заметно похудела и посчитали, что она сделала что-то со своим лицом.Многие признали, что в таком виде знаменитость стала менее узнаваемой, и теперь похожа на Светлану Лободу, Викторию Лопыреву и Наталью Рудову. "А что с лицом?.." – поинтересовались пользователи соцсети.Преображение Марии Кожевниковой пришлось фолловерам по душе. "Идеально! Тебе очень идет!" – написала коллеге в комментариях актриса Агата Муцениеце.Напомним, недавно артистка признавалась, что хотя и всегда следит за собой, за время карантина поправилась аж на семь килограммов. Она отмечала, что ее рацион не менялся, но двигаться звезда стала меньше. Теперь же, судя по всему, Мария Кожевникова и сбросила лишний вес.