Дело Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, обрело новый поворот. Защитник артиста Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление.
Дело Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, обрело новый поворот. Защитник артиста Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление.
Адвокат признался, что
теперь актер отказывается признать свою вину. И это при том, что ранее сознался в содеянном в зале
суда.
По словам Эльмана Пашаева, раскаяние Михаила Ефремова было
связано с тем, что в роковой аварии участвовал его автомобиль, а вовсе не с
тем, что виновником ДТП был сам актер. Более того, адвокат заявил о том, что
нет доказательств того, что за рулем был именно Михаил Ефремов. Такую версию он
аргументировал тем, что доселе неизвестно, сколько именно человек было в машине.
Эльман Пашаев заверил, что
собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного. Он добавил,
что говорил с Михаилом Ефремовым, убеждая в том, что тот всегда успеет признать
свою вину.
При этом юрист напомнил,
что артист в момент ДТП был сильно пьян, и поэтому ничего из произошедшего не
помнит.
Кроме того, он отметил,
что Михаил Ефремов лишь тогда, когда суд откажется
учитывать доказательства Эльмана Пашаева.
Отметим, адвокат семьи погибшего в пьяном ДТП
Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал об имеющихся
доказательствах того, что Михаил Ефремов действительно в момент
аварии. По его словам, на подушке безопасности остался эпителий актера, что
однозначно говорит о его виновности. Кроме того, адвокат напомнил о записях с
камер наблюдения, благодаря которым можно увидеть, что в авто с артистом никого
не было.