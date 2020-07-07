Дело Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, обрело новый поворот. Защитник артиста Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление.

Дело Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, обрело новый поворот. Защитник артиста Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление.Адвокат признался, чтотеперь актер отказывается признать свою вину. И это при том, что ранее сознался в содеянном в залесуда.По словам Эльмана Пашаева, раскаяние Михаила Ефремова былосвязано с тем, что в роковой аварии участвовал его автомобиль, а вовсе не стем, что виновником ДТП был сам актер. Более того, адвокат заявил о том, чтонет доказательств того, что за рулем был именно Михаил Ефремов. Такую версию онаргументировал тем, что доселе неизвестно, сколько именно человек было в машине.Эльман Пашаев заверил, чтособрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного. Он добавил,что говорил с Михаилом Ефремовым, убеждая в том, что тот всегда успеет признатьсвою вину.При этом юрист напомнил,что артист в момент ДТП был сильно пьян, и поэтому ничего из произошедшего непомнит.Кроме того, он отметил,что Михаил Ефремов лишь тогда, когда суд откажетсяучитывать доказательства Эльмана Пашаева.Отметим, адвокат семьи погибшего в пьяном ДТПСергея Захарова Александр Добровинский рассказал об имеющихсядоказательствах того, что Михаил Ефремов действительно в моментаварии. По его словам, на подушке безопасности остался эпителий актера, чтооднозначно говорит о его виновности. Кроме того, адвокат напомнил о записях скамер наблюдения, благодаря которым можно увидеть, что в авто с артистом никогоне было.