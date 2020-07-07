Руководители дортмундской Боруссии установили крайние сроки для потенциальных покупателей полузащитника Джейдона Санчо. Боссы шмелей готовы обсуждать трансфер 20-летнего хавбека до 10 августа.

Руководители дортмундской "Боруссии" установили крайние сроки для потенциальных покупателей полузащитника Джейдона Санчо. Боссы "шмелей" готовы обсуждать трансфер 20-летнего хавбека до 10 августа.Далее "Боруссия" эту тему больше обсуждать не собирается, о чем сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк. Основным кандидатом на Джейдона является английский "Манчестер Юнайтед". Впрочем, пока команды не могут договориться по сумме трансфера: дортмундцы готовы отпустить своего игрока за 120 миллионов евро, в Манчестере же готовы заплатить максимум 50.Интернет портал Transfermarkt, специализирующийся на футбольном рынке, оценивает стоимость англичанина в 117 миллионов евро. Действующий контракт Санчо с "Боруссией" истекает летом 2022 года.В минувшем сезоне Джейдон принял участие в 44 матчах "Боруссии" во всех турнирах, отметившись в них 20 голами и 20 голевыми передачами.