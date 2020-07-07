Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации. Отец Сергий в своих проповедях настаивал, что никакой пандемии COVID-19 нет, а россиян хотят поместить в электронный лагерь Сатаны.

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.Сам отец Сергий на заседании не присутствовал. Его адвокат настаивал, что в материалах нет доказательств умышленного распространения священником информации в сети. Однако суд признал Романова Николая Васильевича виновным, передает РИА Новости.Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий в своих проповедях настаивал, что никакой пандемии COVID-19 нет, а россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Также он проклял тех, кто закрывает храмы. Также Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, выгнав оттуда настоятельницу.Епархия лишила отца Сергия права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. После этого его запретили в служении, а на прошлой неделе вовсе низвергли из священного сана. Сторонники Сергия не признали решение суда и отказались покидать монастырь.