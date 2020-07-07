В белорусском футбольном клубе Динамо из Бреста резко скакнуло количество зараженных вирусом COVID-19. Всего в команде зафиксировано 16 случаев инфицирования, 11 из них - у футболистов.

В белорусском футбольном клубе "Динамо" из Бреста резко скакнуло количество зараженных вирусом COVID-19. Всего в команде зафиксировано 16 случаев инфицирования, 11 из них — у футболистов.Имена всех игроков, сдавших положительные тесты на коронавирус сообщает Tribuna. По информации портала, вирус обнаружен у Артема Милевского, Евгения Хачериди, Романа Юзепчука, Кирилла Печенина, Дениса Лаптева, Александра Нойока, Всеволода Садовского, Михаила Городейчука, Сергея Кривеца, Сергея Игнатовича и Максима Витуса.Юзепчук, Игнатович и Нойок находятся в больнице. Помимо непосредственно спортсменов вирус был обнаружен у пяти людей из числа персонала команды.Ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что изначально в команде было зафиксировано три случая заражения. Однако несмотря на просьбу перенести ближайший матч со "Смолевичами" руководство АБФФ отказало им в этом. Команды сыграли, встреча завершилась вничью (3:3).