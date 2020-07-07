07.07.2020

2020-07-07 22:15:03

Депутаты более пяти часов обсуждали итоговый отчет губернатора

Законодательное собрание идет на рекорд. Более пяти часов длилось обсуждение отчета губернатора Владимира Сипягина о работе за прошлый год. Позитивные цифры в докладе не впечатлили депутатов. Какую оценку в итоге они поставили главе региона? За ходом заседания все это время следила Екатерина Гусева.

Жить стало лучше, жить стало веселее - к такому выводу пришел депутат ЗС от КПСС Иван Алтухов после отчета губернатора о работе за 2019 год. Нацпроекты исполняются, дороги ремонтируются, школы и детские сады строятся, надои растут. Было бы еще лучше, но пандемия внесла свои коррективы.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «В Послании главы государства обозначено, что медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах, где бы они не жили».

Чем больше Владимир Сипягин говорил об успехах, тем больше вопросов возникало у других депутатов.

Роман Кавинов, зампредседателя ЗС (фракция «Единая Россия»): «Владимир Владимирович, а есть ли анализ недостатков в работе губернатора, в работе администрации? И если такой анализ есть, приведите пару примеров. Вы стараетесь реализовать отлаженную до вас опытнейшими коллегами - предшественниками структуру администрации. И как мне показалось, собственного видения у вас не сложилось, либо вы прислушиваетесь к чьему-то мнению, которое уже не раз менялось. Хотелось бы спросить: кто Вас консультирует по этому вопросу?»

Да или нет? Депутат Николай Рожков захотел услышать выполнены ли хотя бы 10 из 26 обещаний, данных губернатором в прямом эфире одного из телеканалов. Право задать вопрос губернатору по отчету имел каждый депутат. И каждый им воспользовался. Потому заседание затянулось на пять часов. Трасса М12, срыв программы по строительству ФАПов, конфликт с перевозчиками, пробуксовка мусорной реформы. Постепенно вырисовывалась совершенно иная картина .

Антон Сидорко, зампредседателя ЗС (фракция КПРФ): «Особо остановлюсь на ситуации скорой помощи во Владимире, когда, наконец будет назначен главный врач. поскольку уже три месяца учреждение без главного врача».

Сергей Бирюков, председатель комитета ЗС по соцполитике и здравоохранению (фракция «Справедливая Россия»): «И в продолжение, знакомы ли вы с требованием общественности о строительстве поликлиники типовой в Струнино вместо разрушающегося здания?»

С однозначной поддержкой губернатора выступили лишь его однопартийцы.

Сергей Корнишов, зампредседателя ЗС (фракция ЛДПР): «Отчет был содержательный, точный, скрупулезный, с конкретными целевыми показателями».

Принять участие в обсуждении захотели и общественники. Председатель регионального отделения партии "Родина" Магамед Ахматов назвал губернаторство Владимира Сипягина "провальным" и призвал уйти в отставку. Еще недавно сотрудник администрации области, член Общественной палаты Григорий Белов также раскритиковал отчет.

Григорий Белов, член Общественной палаты: «То , что нам представили отчет - бюрократическая справка для отвода глаз. Приведено много цифр из областного бюджета, которые рассматривают и принимают депутаты ЗС. Таким образом, депутатам представлен отчет об их же работе. Другая часть доклада - это работа органов МСУ, которые губернатор приписывает себе».

Отсутствие внятной стратегии развития, а точнее, ответа на вопрос: куда идет Владимирская область под руководством Владимира Сипягина? - для большинства депутатов стало основным критерием оценки работы губернатора и его команды за прошлый год. Принять доклад к сведению, а работу неэффективной - за это предложение фракции "Единой России" после довольно бурного обсуждения проголосовали 26 человек, против - 11.

Не менее бурным было и утверждение Романа Годунина на должность вице-губернатора. В Белом доме он курирует инфраструктурный блок региона. 6 проголосовали - за, 6 -против, 16 воздержались.

Екатерина Гусева

«Вести-Владимир»