Бог решил раздать таланты лучшим теннисистам, к нему приходит Энди Родик (здоровенный американец) ну бог ему и говорит:
- Ты такой большой и сильный, пожалуй, я тебя награжу самой мощной подачей. Ну Родик довольный ушёл.
Приходит Лейтон Хьюит (маленький но верткий):
- Ну тебе наверное я дам самую высокую скорость передвижения по корту....
Довольный Хьюит ушёл.
Приходит Роже Федерер. Бог ему:
- Ты почему опаздываешь? Я уж почти всё раздал.... Ну давай я тебе всего помаленьку, хорошую подачу, хорошую скорость и реакцию...
Через час приходит Сафин. Бог в непонятках чё ему дать:
- Ты бы ещё позже пришёл! Я уже всем всё раздал и тут ты... вот чё тебе дать ума не приложу! А ты вообще в теннис то любишь играть???
Сафин:
- Да когда как... Иногд
еще анекдот!