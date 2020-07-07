07.07.2020

2020-07-07 17:15:04

Депутаты не согласовали на должность вице-губернатора Романа Годунина

Со 2 апреля 2020 года он временно исполнял обязанности заместителя Губернатора. Годунин курировал инфраструктурный блок региона.

Законодатели проголосовали следующим образом: 6 за, 6 против, 16 воздержались.