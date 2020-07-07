Отчитался перед депутатами ЗакСобрания. Губернатор области впервые с момента избрания рассказал о своей работе на заседании облпарламента. Правда, встреча проходила не лицом к лицу, а по

Отчитался перед депутатами ЗакСобрания. Губернатор области впервые с момента избрания рассказал о своей работе на заседании облпарламента. Правда, встреча проходила не лицом к лицу, а по видеосвязи. Из-за коронавируса заседания уже не первый месяц проводят дистанционно. Губернатор рассказал о положительных результатах и показателях в развитии региона. Но у депутатов возникло много вопросов о работе губернатора,