В Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами переброшены дополнительные силы. Это несколько десятков специалистов Авиалесоохраны и Базы авиационной охраны лесов Республики Тыва.

В Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами переброшены дополнительные силы. Это несколько десятков специалистов "Авиалесоохраны" и Базы авиационной охраны лесов Республики Тыва.Решается вопрос о привлечении людей и техники из других регионов, сообщает телеканал "Россия 24".За минувшие сутки в Приангарье потушен 51 пожар. Огнем пройдено свыше 19 тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС.