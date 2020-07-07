× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2020-eksklyuzivnye-igry-dlya-xbox-series-x-pokazhut-23-iyulya.html" target="_blank">Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля</a> - Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X