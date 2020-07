Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X

Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter. Начало трансляции - в 19:00 по московскому времени.В отличие от майской презентации, в рамках которой были анонсированы сторонние тайтлы, на Xbox Games Showcase будет объявлена подборка игр от собственных студий Microsoft, входящих в состав Xbox Game Studios. В такие проекты, как Halo Infinite, можно будет поиграть только на новой приставке.∎∎∎∎ Xbox Games Showcase∎∎∎∎ July 23rd∎ 9am [email protected] Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic- Xbox (@Xbox) July 6, 2020Как ожидается, 23 июля расскажут об эксклюзивах от Double Fine (создателей платформера Psychonauts 2), которую Microsoft купила летом прошлого года, и Obsidian Entertainment (авторов The Outer Worlds), вошедшей в Xbox Game Studios в ноябре.Sony, главный конкурент Microsoft, показала эксклюзивы для PlayStation 5 в июне. Обе приставки выйдут к сезону предрождественских праздников до конца этого года.