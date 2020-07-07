Россиянам рассказали, что именно нужно сделать, если данные карты утекли в сеть. В первую очередь необходимо связаться с банком по номеру телефона, указанному на официальной странице банка.

Россиянам рассказали порядок действий в случае, если из-за утечки данные их банковских карт оказались в сети. По словам главы международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Ильи Сачкова, если человек обнаружил утечку, ему нужно как можно быстрее связаться с банком для перевыпуска карт и сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах, пишут РИА Новости.Если человека обманули и он сам передал мошенникам свои данные, ему также нужно оперативно позвонить в баyr и передать его сотрудникам номер телефона, с которого звонили преступники. Банк самостоятельно решит, какие меры принимать в этом случае. Это может быть как перевыпуск карты, так и ее блокировка, или блокировка номера мошенников.Если мошенники уже успели снять со счета клиента деньги, то, пояснил Сачков, помимо обращения в банк необходимо написать заявление о совершенном преступлении в ближайшем отделении полиции. При этом, как подчеркнул глава Group-IB, те данные, которые уже попали в сеть, останутся там навсегда, даже если их удалят из форумов.Число утечек в России растет, так только с начала 2020 года их количество выросло на 20% в годовом выражении. За апрель-май количество утечек выросло на 100% по сравнению с февралем-мартом. Такие данные привел основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. При этом большинство утечек было связано с переходом сотрудников на удаленную работу.