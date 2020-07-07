Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о развитии мира после эпидемии коронавируса. Если государства вовремя не объединят силы, то может случиться непоправимое.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о развитии мира после эпидемии коронавируса. Если государства вовремя не объединят силы, то может случиться непоправимое.Согласно худшему сценарию, инфекция будет и дальше распространяться по всему миру. Новые волны коронавируса захлестнут страны. Причем больше всего пострадают развивающиеся государства.Также генсек ООН допутил, что создание вакцины может затянуться на длительное время. Власти стран начнут бороться за препарат, и в итоге он достанется тем, у кого больше экономических возможностей.Каждое государство будет самостоятельно решать свои проблемы, и общемировые организации станут бесполезны. Это может привести к глобальной депрессии, которая продлится от пяти до семи лет, добавил Гутерриш.Но есть и положительный сценарий. Благополучные страны разработают план возвращения к нормальной жизни, а развивающиеся получат необходимую помощь. В таком случае вакцина появится в течении девяти месяцев и будет доступна для всех.Генсек ООН добавил, что пока не известно, как будет развиваться мир. Гутерриш призвал лидеров стран и международные организации сплотиться в решении общей проблемы. Это позволит человечеству пережить "величайшее испытание времени", передает РИА Новости.1 Июн 2020 в 9:57 PDTПо состоянию на 7 июля, ситуация с остается напряженной. Заболевание обнаружили у 11,78 миллиона человек. Лидером по числу инфицированных является Америка. Там зарегистрировано 3,04 миллиона случаев.