В эфире телеканала Россия 1 Сергей Жуков рассказывает о том, как родилась их с Алексеем Потехиным группа Руки Вверх!, о ненормальных фанатках и использовании служебного положения, которое помогло пробиться их хитам в эфир.

В эфире телеканала "Россия 1" Сергей Жуков рассказывает о том, как родилась их с Алексеем Потехиным группа "Руки Вверх!", о ненормальных фанатках и о том, как будучи ведущим на радио "Европа Плюс" в Самаре, Жуков для раскрутки их песен пользовался служебным положением.В тот же период начала восхождения на музыкальный Олимп он познакомился в Тольятти с дочерью тогдашнего вице-президента "АвтоВАЗа" Еленой Добындо. Жукову тогда было 19, ей – 14.Через пять лет, уже в Москве, они поженились. Причем, Жуков пообещал тестю, что семью будет обеспечивать сам.В этом браке родилась дочка. Однако когда группа "Руки Вверх!" стала мега-популярна среди молодежи, появились большие проблемы: поклонницы угрожали жене Сергея облить ее кислотой, дежурили у двери.В итоге после развода жена вместе с дочкой уехали в США.Доставалось от фанаток и самому Жукову. Он вспоминает, как одна из них порезала ему руку бритвой – оказывается, ей была нужна кровь музыканта для "приворота". А еще одна фанатка угостила самодельным печеньем, которое было отравлено.Где познакомились Жуков с Потехиным? Почему Сергей сожалеет, что в юности чрезмерно увлекался "качалками" и "железом"? Как и где появилось название группы "Руки Вверх!", и перед кем им пришлось выступать с песней "Бандито" ради первого гонорара?Почему Жуков решил, что может баллотироваться в президенты, и какая ситуация все же вынудила его обратиться за помощью к влиятельному тестю?