Эпидемия коронавируса в России идет на спад. В то же время продолжается формирование коллективному иммунитета к инфекции. Ежедневно в нашей стране проводятся десятки тысяч тестов на наличие антител к коронавирус. Как и с помощью чего выявляют иммунитет к инфекции – в материале Дни.ру.

Эпидемия коронавируса в России идет на спад. В то же время продолжается формирование коллективному иммунитета к инфекции. Ежедневно в нашей стране проводятся десятки тысяч тестов на наличие антител к коронавирус. Как и с помощью чего выявляют иммунитет к инфекции – в материале "Дни.ру".Ключевым показателем защищенности организма от того или иного возбудителя опасных заболеваний являются антитела. Это присутствующие в плазме крови белки, которые вырабатываются в организме при встрече с инфекцией.Антитела – это своеобразные "бойцы быстрого реагирования" в организме. При встрече с инфекцией они пускаются в бой и уничтожают "чужака", не давая человеку заболеть.Сейчас в России организовано масштабное тестирование на антитела к коронавирусу. Больше всего исследований проходит в Москве. Как отмечали в мэрии столицы, иммунитет к инфекции сформировался примерно у 20% горожан. Именно антитела лучше всего скажут, переболел человек COVID-19 или нет.Какие методы тестирования используются сегодня в России? Пионером в этой области были тесты на основе ПЦР – полимеразной цепной реакции. В большинстве случаев для изучения берется мазок из носоглотки. Затем в лаборатории полученный от человека материал с генетическими показателями коронавируса. Таким образовм выявляются в том числе бессимптомные носители инфекции.И хотя ПЦР считается относительно надежным исследованием, от ошибки оно не застраховано. Случаи ошибок и ложных результатов бывали неоднократно. Обычно "промах" происходит тогда, когда тест-система недостаточно чувствительна, или если вирус выделяется в малом количестве.Экспресс-тесты на выявление антител сильно отличаются от своих "коллег", предназначенных для выявления самой инфекции. Экспресс-тесты на антитела используют метод иммунохроматографического анализа (ИХА). Само исследование очень простое: на тест-полоску или кассету наносят каплю крови. Специальное оборудование не требуется.Экспресс-тест покажет одну полоску, если иммунитет к коронавирусу отсутствует. А дальше самое интересное – тест может показать две, а то и три полосы. Все дело в видах антител к коронавирусу. Их, как оказывается, два – M и G.При этом сразу антитела к инфекции не появляются. После начала болезни должно пройти какое-то время. Поэтому врачи практически никогда не делают тесты на начальной стадии заражения.Антитела M обычно появляются в крови через 5-6 дней после инфицирования. Наибольшее их количество вырабатывается на второй неделе заболевания, зачем происходит уменьшение. Через какое-то время антитела могут вовсе исчезнуть. Таким образом, антитела М – это по большей части непродолжительный иммунитет, который не гарантируют отсутствия повторного заражения в будущем. При экспресс-тесте наличие таких антител покажут две полоски.А три полоски покажут антитела G – это самый крепкий и продолжительный иммунитет к вирусу – на несколько месяцев, а то и лет. Но вырабатываются они медленнее и только спустя несколько дней после появления антител M.Для выявления иммунитета к коронавирусу в нашей стране используются десятки тестов. Часто используются китайские системы. Среди них – Core Technology, Beijing Lepu Medical Technology, Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. и другие, пишут .Сейчас готовится к регистрации еще одна система из Китая – Panbio. Она выпускается одним из лидеров диагностического рынка – компанией Abbott. Экспресс-тесты от них скоро появяются и в нашей стране.Китайские системы пользуются популярностью во всем мире. И более чем заслуженно: высокая точность, доступная цена и прочие преимущества выгодно отличают их от многих европейских аналогов. Поднебесная первая столкнулась с инфекцией и достигла больших успехов в ее лечении и разработке сопутствующих систем.Неудивительно, что в ЕС предпочитают использовать экспресс-тесты, разработанные в Китае. Например, очень популярна Viva Chek Biotech. Ее же активно используют в Австралии, Сингапуре и других странах.Высокую точность ИХА-тестов – 98-100% – продемонстрировали Beijing Lepu Medical Technology, Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. Core Technology, VivaChek Biotech (Hangzhou). Результата тестирования долго ждать не придется – максимум 20 минут. Больше одного теста делать не нужно.Конечно, антитела к коронавирусу не гарантируют, что человек не заболеет в будущем. Ученые до сих пор спорят, какое количество антител необходимо для крепкого иммунитета. Однако наличие хоть и временной, но все-таки защиты от опасной инфекции, поможет предотвратить ее распространение.