В МИД КНДР сообщили, что никаких переговоров по телефону с Вашингтоном не будет. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи передает это со ссылкой на руководителя департамента по делам США Квон Чжон Гына.

В МИД КНДР сообщили, что никаких переговоров по телефону с Вашингтоном не будет. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи передает это со ссылкой на руководителя департамента по делам США Квон Чжон Гына.Ранее в министерстве подчеркивали, что слухи о саммите КНДР-США являются "несвоевременными", напоминает РИА Новости. Квон Чжон Гын заявил, что Вашингтон "настойчиво цепляется за враждебную политику" в отношении Северной Кореи. США не готовы предложить никаких новых условий и используют слухи о саммите для того, чтоб решить внутриполитический кризис, считает представитель внешнеполитического ведомства. Поэтому Пхеньян не видит необходимости в саммите и шокирован слухами о нем. "Мы не намерены встречаться лицом к лицу с США", — подчеркнул министр Квон Чжон Гын.Слухи о необходимости саммита появились в некоторых СМИ после очередного обострения межкорейских отношений. Надежду на встречу на высшем уровне выразил и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он предположил, что нужно провести ее до начала президентской гонки в США. Кроме того, ожидается, что в Южную Корею с 7 по 9 июля нанесет визит спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. Затем Трамп и Ким Чен Ын встречались еще дважды.