В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ России в Севастополе на расстояние 380 километров. Командующий ..

В водах Болгарии и возле Одессы проведут учениявоенно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФРоссии в Севастополе на расстояние 380 километров.Командующий группой – испанский капитан Мануэль АгирреАльдерегиа. Он заявил, что не ожидает проблем, а также отметил, что в альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. "Это ограничивает свободноехождение кораблей в некоторых районах Черного моря", – цитирует Альдерегиа "".В мае группа кораблей США и Великобритании на некоторое времязаходила в воды Баренцева моря. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, чтотакие ситуации не несут угрозы для России и являются штатными, передает .