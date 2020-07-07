В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения
военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ
России в Севастополе на расстояние 380 километров.
Командующий ..
В водах Болгарии и возле Одессы проведут учения
военно-морской группы НАТО. Корабли подплывут к базе Черноморского флота ВМФ
России в Севастополе на расстояние 380 километров.
Командующий группой – испанский капитан Мануэль Агирре
Альдерегиа. Он заявил, что не ожидает проблем, а также отметил, что в альянсе считаются с влиянием Москвы в этих водах. "Это ограничивает свободное
хождение кораблей в некоторых районах Черного моря", – цитирует Альдерегиа "".
В мае группа кораблей США и Великобритании на некоторое время
заходила в воды Баренцева моря. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил, что
такие ситуации не несут угрозы для России и являются штатными, передает .