Королевская семья может похвастаться не только проведением светских мероприятий, благотворительных акций и созданием фондов для нуждающихся. В последнее время члены Британской династии все чаще становятся участниками громких скандалов. Теперь на тропу войны вышла Меган Маркл вместе с Кейт Миддлтон.

Королевская семья может похвастаться не только проведением светских мероприятий, благотворительных акций и созданием фондов для нуждающихся. В последнее время члены Британской династии все чаще становятся участниками громких скандалов. Теперь на тропу войны вышла Меган Маркл вместе с Кейт Миддлтон.Давно известно, что монаршие особы недолюбливают друг друга и никогда не упускают возможность создать негативную атмосферу в королевском доме. На этот раз не было доподлинно известно, что же стало главной причиной ярого конфликта двух девушек. Остается только гадать, почему Кейт и Меган постоянно что-то делят между собой и не могут обойтись без скандальных заявлений.После того, как Маркл сложила свои королевские полномочия вместе с мужем – принцем Гарри, она столкнулась с несправедливым отношением даже со стороны новых родственников. Несколько дней назад стало известно, что же повлияло на образование новой трещины в отношениях Меган и Кейт Миддлтон. На этот раз герцогини не поделили обслуживающий персонал.По словам королевского биографа, причиной ссоры между девушками стал слуга Миддлтон, отказавшийся обслуживать бывшую актрису. Том Куинн заверил, что Меган Маркл долгое время не могла добиться хоть малейшего авторитета в королевской семье. Из-за того, что жену принца Гарри вечно отодвигали на второй план, слуги становились единственной мишенью герцогини.Звезда сериала "Форс-мажоры" устроила настоящий скандал, связанный с недостаточно учтивым обращением обслуживающего персонала. Слуга хладнокровно отказался выполнять поручение Меган Маркл и лишний раз напомнил, что работает не на нее. Ситуация совсем вышла из-под контроля, когда актриса начала кричать и топать ногами на нерадивого мужчину. Так как скандал развернулся прямо на глазах у Кейт Миддлтон, герцогиня не смогла сдержать своих эмоции и поставила на место жену принца Гарри.27 Июн 2020 в 2:00 PDTКоролевский биограф добавил, что сотрудник был любимцем герцогини Кембриджской, именно поэтому она так яро защищала его права."Кейт пришла в ужас и была очень расстроена. Она уважительно относилась ко всем сотрудникам, но этого мужчину искренне любила за высокий профессионализм. Такое обращение с ним для нее было неприемлемо", – обозначил Том Куинн.Возможно, что именно эта ситуация и "добила" бывшую звезду Голливуда, после чего она и приняла решение отделиться от королевской семьи вместе со своим мужем. Меган Маркл часто заявляла, что недовольна жильем и многочисленными коттеджами, принадлежащими герцогам. На многих участках царили свои правила поведения, которые абсолютно не устраивали взбалмошную актрису.