Схимонах Сергий (Николай Романов) был признан Мировым судом в
Верхней Пышме виновным за распространение ложной информации о коронавирусе. Ему
был назначен штраф в размере 90 тысяч ..
Схимонах Сергий (Николай Романов) был признан Мировым судом в
Верхней Пышме виновным за распространение ложной информации о коронавирусе. Ему
был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.
Бывшего схиигумена обвинили по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ о
распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под
видом достоверных сообщений.
Основатель Среднеуральского женского монастыря, отец Сергий,
в своих проповедях стал говорить, что коронавирус – "псевдопандемия", и россиян
насильно хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны". Епархия лишила Сергия
права проповедовать, но он не послушался и продолжил призывать выходить на
улицы и протестовать.
Напомним, что ранее церковный суд лишил схиигумена сана за
нарушение монашеских обетов, правил святых апостолов и священных канонов. Схимонах
не пришел на слушание дела, поэтому решение было принято без участия Сергия, сообщает .