Схимонах Сергий (Николай Романов) был признан Мировым судом в Верхней Пышме виновным за распространение ложной информации о коронавирусе. Ему был назначен штраф в размере 90 тысяч ..

Схимонах Сергий (Николай Романов) был признан Мировым судом вВерхней Пышме виновным за распространение ложной информации о коронавирусе. Емубыл назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.Бывшего схиигумена обвинили по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ораспространении заведомо недостоверной общественно значимой информации подвидом достоверных сообщений.Основатель Среднеуральского женского монастыря, отец Сергий,в своих проповедях стал говорить, что коронавирус – "псевдопандемия", и россияннасильно хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны". Епархия лишила Сергияправа проповедовать, но он не послушался и продолжил призывать выходить наулицы и протестовать.Напомним, что ранее церковный суд лишил схиигумена сана занарушение монашеских обетов, правил святых апостолов и священных канонов. Схимонахне пришел на слушание дела, поэтому решение было принято без участия Сергия, сообщает .