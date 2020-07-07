Перед выборами Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления. На этот раз президент Белоруссии заговорил о коррупции.

Перед выборами Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления. На этот раз президент Белоруссии заговорил о коррупции.Александр Лукашенко сказал, что для Белоруссии коррупция, которая есть в соседних странах, неприемлема. Президент продолжит борьбу с продажностью на всех уровнях. По мнению лидера страны, коррупция – это "ржавчина, унижение человека". Он не хочет, чтобы Белоруссия оказалась "в этой пучине".Стоит отметить, что в прошлом году президент отличился весьма справедливым решением. Лукашенко подписал декрет, в котором шла речь об ужесточении наказания за коррупцию. Теперь осужденные за такие преступления не могут покидать места лишения свободы по условно-досрочному освобождению."У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе – я не ваш президент. И вы не голосуйте за меня", – сказал Лукашенко.Как отметили эксперты, такое решение Александра Григорьевича дало свои плоды. Согласно исследованиям, в Белоруссии один из самых низких уровней коррупции среди европейских стран.25 Апр 2019 в 3:30 PDTНапомним, недавно Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшие пять лет заработная плата жителей республики увеличится в два раза. Бывший председатель правления Национального банка Беларуси .