Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитался о победе Минска над эпидемией коронавируса. Он пояснил, благодаря чему удалось добиться такого результата. Система, которая у нас есть, ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитался о победе Минска над эпидемией коронавируса. Он пояснил, благодаря чему удалось добиться такого результата."Система, которая у нас есть, дисциплина и управляемость в здравоохранении помогали нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы", – цитирует белорусского лидера. Главное, подчеркнул президент Белоруссии, было не допустить паники.С этим властям справиться удалось. Теперь, по словам Лукашенко, важно избежать повторной эпидемии. Ранее политик сообщил, что коронавирус удалось победить во всей стране.