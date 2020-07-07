Трагически завершилась поездка 20-летнего владельца Toyota Mark II по улицам родного Новокузнецка: машина вылетела с дороги, на полной скорости врезалась в столб и протаранила еще три автомобиля. Находившаяся на пассажирском месте 22-летняя девушка погибла на месте.

Трагически завершилась поездка 20-летнего владельца Toyota Mark II по улицам родного Новокузнецка: машина вылетела с дороги, на полной скорости врезалась в столб и протаранила еще три автомобиля. Находившаяся на пассажирском месте 22-летняя девушка погибла на месте. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.Авария произошла вечером 6 июля на проспекте Ермакова. На кадрах видно, как легковушку буквально разорвало на две части после того, как она боком врезалась в мачту освещения. Подоспевшие свидетели помогли выбраться водителю, а вот его пассажирку было уже не спасти.Лихача отправили на медосвидетельствование. Известно, что за полгода его девять раз штрафовали за различные нарушения, в том числе четыре раза — за превышение скорости.