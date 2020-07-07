Российская Федерация утратила доверие к Вашингтону и уже не видит в США договороспособного партнера. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российская Федерация утратила доверие к Вашингтону и уже не видит в США договороспособного партнера. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник, 6 июня, комментируя онлайн-конференцию стран – участниц Договора по открытому небу.Переговоры были организованы в связи с решением Соединенных Штатов выйти из соглашения.По словам Рябкова, в последнее время США все чаще расторгают различные договоры и отказываются выполнять свои обязательства. Россия утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту. "Наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать", — отметил заместитель министра, добавив, что восстановление доверия придется осуществлять малыми шагами.21 мая текущего года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Решение вступит в силу через шесть месяцев. При этом глава американского государства не исключил заключение нового соглашения.При этом МИД России призвал Вашингтон не надеяться, что он продолжит получать всю информацию по договору после выхода из него.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Согласно документу, 34 страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга, напоминает газета "Известия".