Её зам отправится во Владимир с рабочей поездкой

Министерство культуры РФ может помочь в восстановлении владимирского Драмтеатра, пострадавшего из-за пожара. Об этом заявила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.По её словам, в ближайшее время замминистра культуры РФ Алла Манилова отправится во Владимир, где с местными властями оценят ущерб, нанесённый театру и возможности его восстановления.Напомним, 29 июня во владимирском Драмтеатре произошёл пожар, повредивший сцену, зал и фойе. Предварительно, возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности рабочими, делавшими ремонт в здании.