Правительство РФ решило субсидировать около четверти расходов на приобретение автомобильной техники каршеринговыми и арендными компаниями, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ решило субсидировать около четверти расходов на приобретение автомобильной техники каршеринговыми и арендными компаниями, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Правительство предоставит скидки на авансовый платёж по договору операционного лизинга до 25% стоимости автомобиля в рамках программы "Доступная аренда".Скидка предоставляется только для лизинга автомобилей российского производства. Скидка предоставляется гражданам, предпринимателям, работающим по упрощённой системе налогообложения. Скидка доступна и прокатным компаниям, планирующим предоставлять в аренду автомобили, приобретаемые в лизинг, например, в рамках каршеринга.Как ожидают в правительстве и Минпромторге, субсидирование лизинга поможет продать в 2020 году около 14 тысяч новых российских автомобилей.Это новая программа вводится в дополнение к уже действующей: по финансовому лизингу предоставляется скидка 10%, а для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей предоставляется скидка 12,5% при финансовом лизинге седельных тягачей.По новой программе планируется направить около 2,5 миллиарда рублей для субсидирования платежей лизинговым компаниям. Это позволит жителям страны и бизнесу покупать автотранспорт со скидкой в 10-25% в зависимости от типа автомобиля. Скидка для легкового автомобиля может составлять не более 350 тысяч рублей, для легкого коммерческого — 500 тысяч рублей, для остальных типов техники — 900 тысяч рублей.Эта мера должна замедлить снижение производства автомобилей в России. Производство и продажи автомобилей в России сократятся в 2020 году на 15-30%, заявлял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Но меры поддержки в размере 25 миллиардов рублей — госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта — помогут отрасли, отметил Мантуров. "АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель в России, прогнозирует сокращение авторынка страны в 2020 году на 20-25%. По данным Росстата, в 2019 году в России произведено 1,5 миллиона легковых автомобилей и 156 тысяч грузовиков.