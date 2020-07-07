Московское Динамо приняло волевое решение и всей командой изолировалось на базе в Новогорске до конца сезона. То есть еще две недели - до 21 июля.

Московское "Динамо" приняло волевое решение и всей командой изолировалось на базе в Новогорске до конца сезона. То есть еще две недели — до 21 июля, уточняет телеканал "Россия 24".В закрытом режиме "Динамо" живет на базе с 20 июня. Тогда три футболиста показали положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Покидать базу в Подмосковье динамовцы будут только для поездки на матчи.В премьер-лиге осталось сыграть 4 тура, "Динамо" идет на 8 месте. Ближайшая игра — в четверг, 9 июля. Матч против "Урала" пройдет в Екатеринбурге.