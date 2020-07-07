Сынок верблюд спрашивает мамку свою...
- Мам, а чего у нас такие губы большие и твердые???
- Ну, сынок понимаешь, мы корабли пустыни, трава сухая и колючая, так это чтоб нам об нее не поранится.
- Мам, а чего у нас такие огромные и страшные копыта..?
- Ну, сынок понимаешь, мы корабли пустыни, так шоб в песок не проваливаться так они такие огромные и страшные.
- Мам, а зачем нам эти два тяжеленных горба от которых у меня уже спина ломится..?
- Ну сынок понимаешь мы корабли пустыни, и мы в них запасаем водичку там...жирок, а то приходится ведь долго голодать в пустыне.
- Мама, а н@хер@ нам весь этот тюнинг... если мы в зоопарке живем....
еще анекдот!