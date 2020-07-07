Полсотни крупных инвестиционных проектов с общим объёмом вложений более 5 триллионов рублей обеспечат на Дальнем Востоке порядка 80 тысяч рабочих мест. Реализацию и господдержку частных бизнес-идей полпред президента Юрий Трутнев обсудил с губернаторами регионов округа.

О господдержке предпринимателей после снятия карантинных ограничений говорил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев с главами регионов. Совещание проводили в онлайн режиме. Главная цель — обеспечить рабочие места в период восстановления экономики.Сейчас на Дальнем Востоке заявлено порядка 50 крупных инвестпроектов на сумму более пяти триллионов рублей. Они должны обеспечить около 80 тысяч рабочих мест. Всего в Дальневосточном округе реализуется 2,5 тысячи проектов.Юрий Трутнев попросил губернаторов: "Делать все, чтобы инвестиционные проекты в ДФО состоялись. Работа ведется и на федеральном, и на местном уровне. Не без сложностей у некоторых. Поэтому важно поддерживать инвесторов на всех уровнях".Как уточняет ГТРК "Амур" со ссылкой на Минвостокразвития РФ, для большей части инвесторов важна помощь в организации инфраструктуры, в том числе социальной. В репортаже на телеканале "Россия 1" отмечалось, содействие развитию инфраструктуры в Амурской области коснется нового квартала домов в Свободном и в Сковородино.