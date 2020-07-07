Самую большую зарплату на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру.

Самую большую зарплату на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.По словам авторов исследования, это касается главных бухгалтеров небольших компаний, работающих с b2b-сегментом.Заработок переводчика с английского языка на удаленке может составлять от 150 до 200 тысяч рублей, при этом можно выбирать тексты, которые интересны.В сфере продаж также можно найти высокую зарплату на удаленке. Так, менеджер по развитию бизнеса может получать от 100 тысяч рублей в месяц.На зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может расчитывать специалист по контекстной рекламе, который будет создавать и вести рекламные кампании в системах Google AdWords, Яндекс.Директ, настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс.Метрика, анализируя эффективность рекламы.Профессионалы IT-сферы часто получают хорошую зарплату, работая удаленно. Итоговая сумма зависит от опыта и знаний.Как сообщалось, в середине июня в нижнюю палату парламента внесен законопроект о регулировании удаленной работы, он будет принят до конца сессии.