Виталий Кудрявцев впервые рассказал, что их связывает с Марией Куликовой. Актер дал понять поклонникам, что переживает новый этап в своей жизни. А кто стал главным мотиватором Кудрявцева, остается только гадать.

Виталий Кудрявцев впервые рассказал, что их связывает с Марией Куликовой. Актер дал понять поклонникам, что переживает новый этап в своей жизни. А кто стал главным мотиватором Кудрявцева, остается только гадать.Первые слухи о том, что актриса Мария Куликова замечена с новым загадочным мужчиной, появились еще несколько лет назад. Девушка долгое время не афишировала имя нового избранника, но настоятельно рекомендовала своим подписчикам быть повнимательнее и тогда они поймут, кто же стал этим счастливчиком. Но Куликовой не пришлось тщательно скрывать своего возлюбленного, за нее все сделала бывшая жена Виталия Кудрявцева. Серафима Низовская публично рассказала, что их общий наследник часто гостит в доме Куликовой и проводит время с сыном Марии.Сам же актер отказался подтверждать свой роман с Куликовой и только добавил, что с Марией он снимался в трех проектах, а это может свидетельствовать только о рабочих отношениях. Более того, Кудрявцев заявил, что никогда не обсуждал свою личную жизнь с журналистами и не намерен начинать. Актер посетовал, что общественность должна знать только о карьерном и творческом росте мужчины, но не о том, с кем он спит, живет и гуляет.6 Янв 2020 в 9:46 PSTУдивил и тот момент, что Борис Корчевников лично пригласил Виталия на программу "Судьба человека", но получил грубый отказ. По словам актера, на передаче все "грязное белье" переворошили бы.Стоит отметить, что уже около пяти лет СМИ обсуждают тайные отношения артиста с Марией. Поговаривают, что пара планирует расписаться. Но официального заявления от актеров все еще не последовало.