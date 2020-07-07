От лица редакции «АиФ - Владимир» хотим публично принести свои извинения перед первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Блиновым Русланом ..

От лица редакции «АиФ - Владимир» хотим публично принести свои извинения перед первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Блиновым Русланом Вячеславовичем за допущенную ошибку в публикации на нашем сайте!Выражаем глубокое сожаление из-за того, что опубликованная недостоверная информация могла опорочить честь и достоинство полковника, награждённого недюжинным количеством медалей.Обещаем впредь не допускать подобных ошибок, перепроверять информацию у официальных источников и надеемся, что сложившаяся ситуация не окажет негативного влияния не только на службу Руслана Вячеславовича, но и на устоявшиеся между нашей редакцией и региональным МЧС доверительные отношения!