Руководители Национальной хоккейной лиги совместно с профсоюзом игроков пришли к предварительной договоренности о возобновлении текущего сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

Руководители Национальной хоккейной лиги совместно с профсоюзом игроков пришли к предварительной договоренности о возобновлении текущего сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.Согласно принятым нормам, хоккеисты сыграют свои первые игры 1 августа. Подготовку к рестарту сезона игроки начнут 13 июля, когда откроются тренировочные базы команд. А уже 26 июля участники плей-офф НХЛ отправятся в города, где и будут проходить матчи. Однако пока локации остаются неизвестными.Напомним, что боссы лиги приняли решение досрочно завершить регулярный сезон. Теперь 24 команды продолжат борьбу за Кубок Стэнли – они получили места в плей-офф НХЛ по критерию наибольшего процента побед в "регулярке".