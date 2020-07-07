Коронавирус может циркулировать внутри России предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, так как уже сформирован высокий популяционный иммунитет. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Геннадий Онищенко.

Коронавирус может циркулировать внутри России осенью и зимой вместе с другими возбудителями ОРВИ. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.Он считает возможными занос коронавируса на территорию страны осенью."Я не исключаю, что среди возбудителей острых респираторных заболеваний в предстоящий сезон, это октябрь-март 2020-2021 года, в том числе мы будем отмечать циркуляцию коронавируса, но не более того", — сказал он ТАСС.Однако Онищенко уверен, что "никакой драматической ситуации и паники не будет", так как в стране формируется популяционный иммунитет. По его словам, он уже сейчас достаточно высок, но будет еще больше.Во всем мире COVID-19 заразились около 11,6 миллиона человек, более 537 тысяч умерли. В России — 694 230 заболевших, скончались 10 494 пациента.