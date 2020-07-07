Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется в Россию в этом году. По прогнозам академика, новая вспышка COVID-19 произойдет осенью.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется в Россию в этом году. По прогнозам академика, новая вспышка COVID-19 произойдет осенью.По словам специалиста, летом иммунитет граждан укрепится благодаря ультрафиолетовому излучению. Уже к осени у многих россиян сопротивляемость организма станет выше.Когда наступит холодное время года, защитные механизмы ослабнут, и люди станут более восприимчивы к коронавирусу. Инфекция активно проявится в зимний период.С приходом второй волны COVID-19 власти не должны запирать граждан дома и лишать их возможности гулять и работать, считает Онищенко. В противном случае это может негативно сказаться на психическом здоровье людей.Согласно исследованиям, около 30% россиян на самоизоляции находились на грани срыва. Особенно пострадали пожилые люди, которые и так не особо активны, потому что им не нужно ходить на работу.Также Геннадий Онищенко обратил внимание, что большинство людей перестали соблюдать масочный режим. Специалист призвал соотечественников вести себя культурно с точки зрения здоровья.1 Июн 2020 в 9:57 PDTПо последним данным, заразились 694 230 человек. Более половины из них – 463 880 – уже вылечились и выписались из больниц. Жертвами инфекции стали 10 494 пациента.