Во время пандемии коронавируса западные СМИ были очень неравнодушны к тому, что происходило в России. Правда, зачастую эти сообщения были негативными или откровенными фейками. Наибольшее число критических сообщений о РФ появилось на медиа-платформах США, Германии и Ведикобритании.

Во время пандемии коронавируса западные СМИ были очень неравнодушны к тому, что происходило в России. Правда, зачастую эти сообщения были негативными или откровенными фейками.Наибольшее число критических сообщений о РФ появилось на медиа-платформах США, Германии и Великобритании.А вот положительные отзывы о России в контексте борьбы с пандемией коронавируса были преимущественно в СМИ Китая, Италии и Франции.Таковы данные масштабного исследования МИА "Россия сегодня", специалисты которого проанализировали сообщения ведущих СМИ стран-членов "Большой семерки" (G7), а также Китая как источника распространения COVID-19.Аналитики отмечают, что положительную оценку реагирования России на пандемию дают в основном в государствах, которые тесно сотрудничали с нашей страной в борьбе с коронавирусом (прежде всего, в КНР и Италии).А вот западная пресса – прежде всего, американская (несмотря на то, что США и Россия во время пандемии обменивались партиями аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты) писала о нашей стране преимущественно негативно.По данным исследования, больше половины (58 процентов) сообщений ведущих американских СМИ о реагировании России на пандемию коронавируса носили негативный характер и лишь 4 процента – позитивный.В частности, они утверждали, что российские власти якобы манипулируют статистикой по зараженным и умершим от ковида, а также обвиняли Россию в ведении дезинформационных кампаний за рубежом и использовании пандемии коронавируса для ужесточения внутренней политики.Те же, кто писал о нашей стране позитивно, в основном отмечали успешное взаимодействие России с другими странами в борьбе с новым коронавирусом, устойчивость российской системы здравоохранения, а также творческую изобретательность СМИ, учреждений культуры и простых граждан в период самоизоляции.В частности, много восторженных отзывов было о флешмобе "Изоизоляция".