Юноша вместе с отцом рыбачили, не заплатив

Во Владимирской области 38-летний охранник платного водоёма обвиняется в убийстве 15-летнего молодого человека из-за того, что тот вместе с отцом ловил рыбу, не заплатив.Владельцы частного рыбхозяйства занимались разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке. По информации СледКома РФ по Владимирской области, ночью 6 июля 15-летний погибший вместе с отцом приехали на этот водоём в Собинском районе, чтобы украсть рыбы.Сын спрятался в кустах, а отец пошёл снимать ранее оставленную в воде ловушку для рыб. Увидев воришек, охранник спрятался в кустах с ружьём. Мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух, испугавший отца. Тот вместе с сыном попытался убежать, но охранник выстрелил ещё раз, но попал уже в 15-летнего сына.От выстрела дробью он получил многочисленные огнестрельные ранения, от которых скончался в больнице. Обвиняемого взяли под стражу. Его будут судить по статье 105 УК РФ (убийство).