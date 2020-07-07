Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией парламентарии двух стран готовы ратифицировать безотлагательно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также законодатели обсудили вопросы исполнения союзного бюджета и сближения нормативно-правовой базы двух стран.

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией парламентарии двух стран готовы ратифицировать безотлагательно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Также законодатели обсудили вопросы исполнения союзного бюджета и сближения нормативно-правовой базы двух стран.Мероприятие прошло во вторник, 7 июля, в режиме видеоконференции. Вячеслав Володин отметил важность дальнейшей интеграции Москвы и Минска.Несколько недель назад в столице Белоруссии было подписано соглашение о взаимном признании виз. Спикер Госдумы уверен: это решение послужит развитию единого туристического и миграционного пространства Союзного государства. Парламенты двух стран готовы ратифицировать договор максимально оперативно, подчеркнул председатель нижней палаты.Обсуждали законодатели и отмену двустороннего роуминга. Профильные министерства добились сближения позиций Москвы и Минска по этому вопросу, отметил Володин.Также парламентарии затронули тему исполнения союзного бюджета на текущий год. Процесс идет недостаточно эффективно, указал Володин. "Четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года – менее шестидесяти процентов", – уточнил спикер.58-я сессия стала первой после выборов в Национальное собрание Белоруссии, состоявшихся в прошлом году. Вячеслав Володин поздравил коллег-парламентариев из братской республики.В свою очередь глава Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко поздравил российских законодателей с принятием поправок к Конституции. В ходе 58-й сессии он был избран первым зампредом Парламентского собрания двух стран.Напомним, что парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающихся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.