Партия За правду Захара Прилепина призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью и включить их в состав Российской Федерации. Писатель предложил присоединить Абхазию и Южную Осетию на правах субъектов и построить полноценное Союзное Государство России и Белоруссии.

Партия "За правду" Захара Прилепина призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью и включить их в состав Российской Федерации. Писатель предложил присоединить Абхазию и Южную Осетию на правах субъектов и построить полноценное Союзное Государство России и Белоруссии.Говоря о пенсионной системе, авторы программы предлагают выходить на пенсию в 60 лет, а за работающим пенсионерам выплачивать все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими.Образовательная программа партии предполагает отмену ЕГЭ и увеличение бюджетных мест в вузах, передает РИА Новости. Каждому новорожденному россиянину партия "За правду" предлагает открывать счет на миллион рублей, которые можно будет использовать после 18 лет для оплаты образования или покупки жилья.Ранее партия объявила о готовности участвовать в выборах в законодательные собрания 11 российских регионов.