07.07.2020

2020-07-07 14:25:04

Первые 40 квартир куплены во Владимирской области через эскроу счета

На 1 июля жители региона открыли 445 счетов эскроу.

За пять месяцев этого года количество таких счетов и остатки средств на них увеличились более чем в два раза - до 708,2 млн рублей, сообщила пресс-служба отделения Владимир "Банка России".

К началу июня банки заключили с региональными застройщиками 11 кредитных договоров. Сумма кредитных договоров возросла с начала года на 30% и составила 1,2 млрд рублей. Средние ставки по кредитным договорам находятся на уровне 5,5%.

Уже есть завершенные проекты, реализованные с использованием эскроу счетов. За пять месяцев 2020 года "раскрыто" 40 счетов эскроу, а сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков за январь-май 2020 года, составила 81,2 млн рублей. Таким образом, первые сорок покупателей новостроек успешно приобрели жилье с помощью счета эскроу и оформили квартиру в собственность.

Напомним, что с 1 июля 2019 года приобрести квартиру в доме, который только начал строиться, можно лишь через эскроу счет. По этой схеме застройщики смогут получить деньги покупателей только после того, как сдадут дом и выдадут ключи. Если же дом не достроят в срок, покупатели могут сразу же вернуть свои деньги.