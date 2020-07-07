В Кремле отреагировали на задержание бывшего советника главы
Роскосмоса. В его квартире следователи изымают документы и электронные
носители.
Он обвиняется в передаче секретных данных ..
В Кремле отреагировали на задержание бывшего советника главы
Роскосмоса. В его квартире следователи изымают документы и электронные
носители.
"Он обвиняется в передаче секретных данных зарубежным
разведкам, об этом говорится в опубликованном ФСБ заявлении. Насколько мы
осведомлены, это задержание нисколько не связано с журналистской деятельностью,
которой занимался Иван Сафронов", – заявил Песков.
Также Дмитрий Песков дал свой комментарий о том, что суд,
вероятно, будет проходить в закрытом режиме: "Было бы странно, если бы дела о
гостайне освещались в транспарентном режиме".
"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал
и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о
военно-техническом сотрудничестве",– приводит "Подъем" выдержку из сообщения
пресс-службы ФСБ. Так же в сообщении отмечалось, что бывшему журналисту грозит
то 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает .