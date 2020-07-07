В Кремле отреагировали на задержание бывшего советника главы Роскосмоса. В его квартире следователи изымают документы и электронные носители. Он обвиняется в передаче секретных данных ..

В Кремле отреагировали на задержание бывшего советника главыРоскосмоса. В его квартире следователи изымают документы и электронныеносители."Он обвиняется в передаче секретных данных зарубежнымразведкам, об этом говорится в опубликованном ФСБ заявлении. Насколько мыосведомлены, это задержание нисколько не связано с журналистской деятельностью,которой занимался Иван Сафронов", – заявил Песков.Также Дмитрий Песков дал свой комментарий о том, что суд,вероятно, будет проходить в закрытом режиме: "Было бы странно, если бы дела огостайне освещались в транспарентном режиме"."Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирали передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения овоенно-техническом сотрудничестве",– приводит "Подъем" выдержку из сообщенияпресс-службы ФСБ. Так же в сообщении отмечалось, что бывшему журналисту грозитто 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает .