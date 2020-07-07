Спасателям удалось ликвидировать пожар на территории бизнес-центра Торгбыттранс в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает управление МЧС региона.

Спасателям удалось ликвидировать пожар на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает управление МЧС региона.Ночью во вторник, 7 июля, на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" вспыхнули автомобильная цистерна и восемь машин, находящихся рядом. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.Пожар был полностью ликвидирован в 4:15, передает РИА Новости. В тушении принимали участие 45 человек личного состава, привлекалось 12 единиц специальной техники.Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.