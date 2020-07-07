Роспотребнадзор получит 1,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам, которые во время пандемии работают в усиленном режиме. Выплаты поступят из резервного фонда правительства.

Роспотребнадзор получит 1,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам, которые во время пандемии работают в усиленном режиме. Выплаты поступят из резервного фонда правительства.Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, информация опубликована на официальном портале правовой информации.Подведомственные Роспотребнадзору организации получат субсидии в размере 1,33 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам, которые работают в усиленном режиме в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса.Средства в размере 535,8 миллиона рублей будет выделено для государственных гражданских служащих, работающих в самом Роспотребнадзоре. В том числе 7,76 миллиона рублей будет выделено на выплаты сотрудникам центрального аппарата ведомства.Доклад о расходовании средств Роспотребнадзору необходимо предоставить до февраля 2021 года.