Роман Годунин не избавился от приставки врио. На заседании Законодательного Собрания области, которое прошло в формате видеоконференции, депутаты не утвердили в должности заместителя

Роман Годунин не избавился от приставки врио. На заседании Законодательного Собрания области, которое прошло в формате видеоконференции, депутаты не утвердили в должности заместителя губернатора Владимирской области по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. Напомним, Роман Годунин пришёл в команду губернатора Сипягина в начале апреля вместо Александра Байера. Который до этого процедуру согласования не прошёл дважды.