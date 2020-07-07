Сегодня стало известно о смерти самых пожилых сиамских близнецов. Ронни и Донни Гэлион скончались на 69 году жизни в их родном городе Дейтон, штат Огайо, США.

Сегодня стало известно о смерти самых пожилых сиамских близнецов. Ронни и Донни Гэлион скончались на 69 году жизни в их родном городе Дейтон, штат Огайо, США.В 1950-х годах, когда братья родились, врачи заявили, что разделить их не представляется возможным. С самого детства Ронни и Донни выступали на ярмарках и в различных шоу. Это позволило им скопить денег и приобрести маленький домик, где они и провели всю жизнь.Предыдущий рекорд по продолжительности жизни сиамских близнецов принадлежал итальянцам, дожившим до 63 лет, сообщает телеканал "Россия 24".