Укрепляя семейные ценности и поддерживая многодетные семьи своих сотрудников. Накануне общероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности — руководство владимирского филиала

Укрепляя семейные ценности и поддерживая многодетные семьи своих сотрудников. Накануне общероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности — руководство владимирского филиала компании «Т Плюс» поздравило своих работников, в семьях которых четверо и более детей. Татьяна Поповцева, заместитель директора Владимирского филиала «Т Плюс»: В нашей замечательной большой семье филиала Владимир – Иваново 50 многодетных семей.