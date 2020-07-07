Наталья Аринбасарова была второй супругой Андрея Кончаловского. Они познакомились на съемках картины Первый учитель, в этом браке на свет появился Егор Кончаловский.

Наталья Аринбасарова была второй супругой Андрея Кончаловского. Они познакомились на съемках картины "Первый учитель", в этом браке на свет появился Егор Кончаловский.Артистка всегда мечтала о карьере балерины. Она занималась в хореографическом училище при Большом театре и грезила партией Жизели. Однако этому было не суждено сбыться, так как тианцовщице поставили страшный диагноз – порок сердца.Как отметила Наталья Аринбасарова, она чувствовала, что уже начинала задыхаться на репетициях. Как раз в это время у них начался курс актерского мастерства, и в девушке заметили талант. В итоге балерину пригласил сниматься Андрей Кончаловский, который работал над картиной "Первый учитель".Актриса с теплотой вспоминает годы в хореографическом училище. Тогда она дружила с сестрой Армена Джигарханяна Гаянэ. Звезда описывает родственницу артиста как яркую и независимую девушку, говорит, что всегда ей восхищалась. "Я была просто влюблена в нее!" – признается Наталья Аринбасарова.24 Сен 2018 в 6:02 PDTЗнаменитость говорит, что Гаянэ была невероятно талантлива, и все мальчишки были от нее без ума. Как отметила актриса, даже ее поклонник изменил с Джигарханян – влюбился, и все. Юная балерина не смогла долго обижаться на подругу.Артистка заверила, что сестра звезды советского кино всегда ее мотивировала. Иногда только благодаря Гаянэ Наталья находила в себе силы двигаться дальше.