Следователи СК России завершили расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции Бессмертный полк онлайн в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова.

Следователи СК России завершили расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова.Как сообщалось, 4 мая 2020 года Симанов, с помощью приложение в соцсети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника родины Власова для ее трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" вместе с ветеранами Великой Отечественной войны.Тогда же Круглов разместил на сайте "Банк памяти" заявку с фотографией Адольфа Гитлера с целью ее демонстрации во время трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн".По словам Симанова, он совершил это для оправдания предательства пособника нацистов Власова и его героизации. Круглов же заявил, что сделал это ради злой шутки. Во время предварительного следствия обвиняемые полностью признали вину.Уголовные дела направлены в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительных заключений и направлении дел в суд.