А ты как думал? Должно быть больно, раз травма есть, - молодой человек получил перелом колена после удара языка колокола. Пострадавший утратил возможность передвигаться самостоятельно и на помощь ему пришли спасатели, использовавшие альпинистское оборудование.

В минувшее воскресенье, 5 июля, в Ярославской области спасатели провели необычную операцию по эвакуации пострадавшего, попавшую на видео.Как рассказали в региональной пожарно-спасательной службы, звонарь храма в селе Левашово получил травму после удара языка колокола и последующего падения на звоннице.Молодой человек, у которого был диагностировал перелом колена, потерял возможность двигаться самостоятельно и на помощь ему пришли спасатели, эвакуировавшие пострадавшего с 26-метровой колокольни при помощи альпинистского оборудования.Все прошло благополучно, вскоре травмированный оказался на земле, где его уже ожидала бригада скорой медицинской помощи, доставившая звонаря в больницу.