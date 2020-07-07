Борис Корчевников не ведет социальные сети, редко дает интервью и не делится с поклонниками подробностями личной жизни. Несмотря на то, что российский журналист является медийной личностью, о его семье мало что известно. Телеведущий с маниакальной тщательностью оберегает своих родственников и близких друзей. Остается только гадать, почему же Корчевников так сильно переживает за свою публичность.

Борис Корчевников не ведет социальные сети, редко дает интервью и не делится с поклонниками подробностями личной жизни. Несмотря на то, что российский журналист является медийной личностью, о его семье мало что известно. Телеведущий с маниакальной тщательностью оберегает своих родственников и близких друзей. Остается только гадать, почему же Корчевников так сильно переживает за свою публичность.Ведущий никогда не стремился к монетизации личного бренда и творческого потенциала. По словам Бориса Корвчевникова, ему тяжело даются публичные откровенные разговоры. Несколько недель назад в прямом эфире Борис Корчевников заявил, что станет отцом. Правда ни имя матери, ни пол ребенка телеведущий так и не огласил. Стоит отметить, что как только журналист ступает за порог студии, его как будто подменяют. Своих коллег по цеху Корчевников обходит стороной, а в его Инстаграме только изредка появляются фотографии монастырей и анонсы мероприятий на телеканале "Спас".Многие поклонники сетуют, что Борис просто несчастен, вот и не делится личными подробностями. Кто-то вспоминает, как Корчевников мучительно разводился с бывшей женой. А кто-то списывает затворнический образ жизни ведущего на его проблемы со здоровьем. Нетрудно догадаться, что воцерковленному и до сих пор одинокому журналисту приходится непросто.26 Июн 2020 в 3:45 PDTВ свои 37 лет он единожды был женат, но не совсем удачно. Ходят слухи, что у Корченикова слишком высокие запросы, которые не каждая девушка сможет удовлетворить. Бывшей супругой Бориса стала актриса Анна-Сесиль Свердлова. С ней телеведущий прожил около восьми лет. Примечательно, что познакомились молодые люди на церковной службе. После громкого и болезненного разрыва Корчевников ни разу не заявил о начале нового романа или о возможных кандидатках.Ярые фанаты журналиста были шокированы подробностями из детства Бориса. Выяснилось, что маленький мальчик не знал, что такое родительская любовь и забота вовсе. В детстве от него ушел отец, и мама, Ирина Корчевникова, проявила в этом вопросе крайнюю жесткость."Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – винила родная мать Бориса.Все старания телеведущего разбились о несбывшиеся надежды. Следующая встреча с отцом произошла в возрасте 13 лет, что и повлияло на формирование жизненных взглядов журналиста. Корчевников признался, что в родном доме не всегда царила дружественная и семейная атмосфера. Мама Бориса могла спокойно дать сыну подзатыльник и отправить его в угол, чтобы маленький мальчик мог подумать над своим поведением. Однако телеведущий добавил, что никогда не держал зла на мать, но только со временем понял, для чего она это делала.