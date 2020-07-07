Дарение внучке бывшего премьера Виктора Черномырдина Марии Черномырдиной земельного участка с двумя домами в поселке Горки-10 на Рублевке ее отцом Виталием Черномырдиным Арбитражный суд Московского округа признал незаконным. Ранее такое же решение вынесли и две нижестоящие инстанции.

Дарение внучке бывшего премьера Виктора Черномырдина Марии Черномырдиной земельного участка с двумя домами в поселке Горки-10 на Рублевке ее отцом Виталием Черномырдиным Арбитражный суд Московского округа признал незаконным. Ранее такое же решение вынесли и две нижестоящие инстанции.В сентябре 2016 года в суд поступило заявление о банкротстве Виталия Черномырдина.Первая реструктуризация его долгов была введена через год по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла больше 304 миллионов рублей, а крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь", обязательства перед ней оцениваются в сумму около 18 миллиардов рублей.Что касается земельного участка с двумя домами на Рублевке, которые отец подарил дочери, то как считает суд, эти договоры дарения имеют признаки мнимых сделок, совершенных для вида с целью вывода ликвидного имущества должника.Суд установил, что на момент совершения сделок Виталий Черномырдин отвечал признакам неплатежеспособности, поскольку имелось несколько неисполненных решений о взыскании с него денежных средств.Против этого выступали представители Марии Черномырдиной и Газпромбанка, в залоге у которого находилось подаренное должником имущество, передает РИА Новости.